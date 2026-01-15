Pisa fra i Comuni Plastic Free 2026 | è il secondo anno consecutivo

Pisa è stata confermata come Comune Plastic Free 2026, entrando per il secondo anno consecutivo nell’elenco delle 141 città italiane che si sono distinte nella lotta contro l’abbandono illecito di rifiuti. Tra queste, solo cinque sono toscane, compreso il provincia di Pisa, con Vicopisano. Questo riconoscimento testimonia l’impegno della città nel promuovere pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Pisa è stato confermato uno dei Comuni Plastic Free 2026. Superando l'iter di valutazione, il capoluogo è così entrato a far parte del novero delle 141 città italiane, di cui solo 5 in Toscana (un altro della Provincia è Vicopisano), che si sono distinte per la lotta contro gli abbandoni illeciti, per la promozione di comportamenti responsabili e le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l'impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani. Ad annunciarlo è stato Luca De Gaetano, presidente e fondatore di Plastic Free Onlus, associazione ambientalista attiva dal 2019 nel contrasto all'abuso e alla dispersione della plastica nell'ambiente, che verifica le azioni messe in campo da ogni amministrazione candidata.

Plastic free, il premio. Nuovo riconoscimento alla città di Follonica - È tra i 5 Comuni toscani, insieme anche a Massa Marittima, scelti dalla Onlus. lanazione.it

Cinque Comuni toscani sono "Plastic Free" - ROMA: A livello nazionale il riconoscimento di qualità ambientale è andato a 141 località, borghi e città dalla costa all'entroterra. toscanamedianews.it

Barberino Tavarnelle, con Follonica, Massa Marittima, Pisa e Vicopisano, si conferma tra i Comuni più virtuosi d'Italia con il premio Plastic Free 2026 ricevuto a Montecitorio #BarberinoTavarnelle #PlasticFree #Sostenibilità #ToscanaGreen #Ambiente #Chianti facebook

