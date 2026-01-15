Piramide alimentare Usa Colao | Serve equilibrio | più proteine non significa più salute
Recentemente, negli Stati Uniti è stata introdotta una nuova versione delle linee guida alimentari, nota come “piramide alimentare rovesciata”. Colao sottolinea l’importanza di mantenere un equilibrio nella dieta: aumentare le proteine non equivale automaticamente a migliorare la salute. È fondamentale seguire un modello alimentare che favorisca varietà e moderazione, evitando eccessi e carenze per un benessere duraturo.
Negli Stati Uniti è stata recentemente presentata una nuova versione delle linee guida alimentari, definita da molti come una “piramide alimentare rovesciata”. Il nuovo schema ridimensiona il ruolo di carboidrati e cereali e attribuisce maggiore spazio a carne, latticini e grassi, affiancando però un forte richiamo al consumo di “cibo vero” e a una drastica riduzione degli alimenti ultra-processati e delle bevande zuccherate. L’obiettivo dichiarato di questo cambio di rotta è contrastare l’epidemia di obesità, insieme all’aumento di diabete e malattie croniche, che le precedenti linee guida nutrizionali non sono riuscite a contenere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
