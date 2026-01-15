Pio Esposito gol d’oro che vale il +6 sul Napoli | Tuttosport elogia così il baby bomber dell’Inter
Pio Esposito, giovane talento dell’Inter, ha segnato un gol decisivo che ha portato il vantaggio di sei punti sul Napoli. Tuttosport ha riconosciuto il suo contributo con parole di elogio, sottolineando il suo ruolo nel momento cruciale della stagione. Con questa vittoria, l’Inter si avvicina alla vetta, consolidando le proprie ambizioni di scudetto e rafforzando la propria posizione in classifica.
. Chivu è campione d’inverno! San Siro esplode, l’Inter vola verso la fuga scudetto. La sintesi perfetta della notte meneghina ha un nome e un cognome precisi: Pio Esposito. Il promettente centravanti classe 2005, fiore all’occhiello del vivaio interista, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Pio Esposito, il nuovo bomber totale dell’Inter: dalla Serie A alle Coppe, ha conquistato tutti
Leggi anche: Bergomi parla così dopo la vittoria dell’Inter contro il Lecce: «L’energia che mancava l’ha data Pio Esposito. Ma a questa squadra serve questo…»
Inter Lecce 1-0 decide Pio Esposito dalla panchina Tre punti d’oro per i nerazzurri che volano a +7 sulla Juventus.
Pio Esposito, gol d’oro che vale il +6 sul Napoli: Tuttosport elogia così il baby bomber dell’Inter. Chivu è campione d’inverno! - Pio Esposito, gol d’oro che vale il +6 sul Napoli: Tuttosport elogia così il baby bomber dell’Inter. calcionews24.com
Esposito vs. Vieri: il confronto a oggi dice Pio ma c'è ancora tanto da lavorare - Pio Esposito e il paragone con Bobo Vieri: numeri, caratteristiche e differenze. msn.com
Esposito e il primo gol a San Siro in Serie A: “Finalmente” - Esposito aspettava da tanto di segnare un gol importante in Serie A ed è arrivato contro il Lecce in una gara che complicatissima ... msn.com
Pio Esposito ed un gol che può essere fondamentale nella corsa Scudetto Una rete che vale il +6 sul Napoli e che conferma l'ottimo trend nell'ingresso della panchina del classe 2005, che si è rivelato ancora una volta decisivo Che voto date alla sua prest facebook
Il gol di #Esposito può valere un bel pezzo di scudetto. L' #Inter fa Pio in una partita complicata. #InterLecce 1-0 x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.