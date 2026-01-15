Pio Esposito gol d’oro che vale il +6 sul Napoli | Tuttosport elogia così il baby bomber dell’Inter

Pio Esposito, giovane talento dell’Inter, ha segnato un gol decisivo che ha portato il vantaggio di sei punti sul Napoli. Tuttosport ha riconosciuto il suo contributo con parole di elogio, sottolineando il suo ruolo nel momento cruciale della stagione. Con questa vittoria, l’Inter si avvicina alla vetta, consolidando le proprie ambizioni di scudetto e rafforzando la propria posizione in classifica.

. Chivu è campione d’inverno! San Siro esplode, l’Inter vola verso la fuga scudetto. La sintesi perfetta della notte meneghina ha un nome e un cognome precisi: Pio Esposito. Il promettente centravanti classe 2005, fiore all’occhiello del vivaio interista, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

