Pio Esposito firma l' 1-0 al Lecce Inter a +6 e campione d' inverno
Pio Esposito segna il suo primo gol stagionale, permettendo all'Inter di battere il Lecce 1-0 a San Siro nel recupero della 16ª giornata. Con questa vittoria, i nerazzurri consolidano il primo posto in classifica, mantenendo un vantaggio di sei punti sulla seconda e conquistando il titolo di campione d'inverno.
Primo gol stagionale in campionato a San Siro per l'attaccante nerazzurrro MILANO - Un gol di Pio Esposito basta all'Inter per piegare il Lecce 1-0 a San Siro nel recupero della 16ª giornata. I nerazzurri, oggi campioni d'inverno, approfittano del passo falso del Napoli e si lanciano in fuga a +6 su. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
