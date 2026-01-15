Pietro Zantonini il vigilante non è morto di freddo L' autopsia | Evento cardiaco acuto non riconducibile all' ipotermia

Pietro Zantonini, vigilante di 55 anni deceduto nella notte dell’8 gennaio presso il cantiere dello Stadio del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, non è morto di freddo. L’autopsia ha infatti evidenziato un evento cardiaco acuto, non riconducibile all’ipotermia. Questa conclusione chiarisce le cause del decesso, offrendo un quadro più preciso delle circostanze che hanno portato alla tragedia.

Non sarebbe morto di freddo Pietro Zantonini, il vigilante di 55 anni che ha perso la vita la notte dell'8 gennaio nel cantiere dello Stadio del Ghiaccio di Cortina D'Ampezzo.. 🔗 Leggi su Leggo.it

