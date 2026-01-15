Pietro Zantonini il vigilante non è morto di freddo L' autopsia | Evento cardiaco acuto non riconducibile all' ipotermia

Pietro Zantonini, vigilante di 55 anni deceduto nella notte dell’8 gennaio presso il cantiere dello Stadio del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, non è morto di freddo. L’autopsia ha infatti evidenziato un evento cardiaco acuto, non riconducibile all’ipotermia. Questa conclusione chiarisce le cause del decesso, offrendo un quadro più preciso delle circostanze che hanno portato alla tragedia.

Pietro Zantonini, il vigilante morto al freddo in un cantiere delle Olimpiadi: c'è un indagato - Nel fascicolo aperto dalla Procura di Belluno è finito il rappresentante legale della società di sorveglianza per cui l'uomo lavorava ... today.it

Chi era Pietro Zantonini, il vigilante morto al gelo in un cantiere delle Olimpiadi di Milano-Cortina - Pietro Zantonini, 55 anni, è morto a Cortina durante un turno di vigilanza notturna in un cantiere delle Olimpiadi ... fanpage.it

Avevamo pensato questa iniziativa ben prima della notizia che Pietro Zantonini, uno dei tanti lavoratori in appalto e subappalto su cui si basa un grande evento, morisse di lavoro (o se preferite di freddo o di stenti) durante il turno notturno come vigilanza in un facebook

Pietro Zantonini aveva 55 anni, lavorava come vigilante ai cantieri delle Olimpiadi di Cortina con un contratto a termine. È morto durante un turno di notte, quando la temperatura scende anche a 12 gradi sotto zero. Spesso si era lamentato coi familiari delle co x.com

