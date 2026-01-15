Piccari esalta l’Inter | Ha un regolarità incredibile I sei punti di distanza con il Napoli ci stanno tutti

Piccari, direttore di TMW Radio, analizza il momento dell’Inter, evidenziando la sua costanza e regolarità nel corso della stagione. Secondo lui, i sei punti di vantaggio sul Napoli sono congruenti con le prestazioni della squadra e riflettono un rendimento stabile rispetto alle altre big del campionato. Un’analisi obiettiva che mette in luce il percorso dell’Inter in questa fase della stagione.

Il campionato entra nel vivo e le gerarchie iniziano a delinearsi in modo sempre più marcato. Durante l'ultimo appuntamento con L'Editoriale, il direttore Marco Piccari ha espresso il suo parere critico sulla lotta al vertice, evidenziando come la continuità sia il vero spartiacque di questa stagione. Secondo Piccari, il Napoli soffre di una sindrome da grandi match: capace di prestazioni eccelse contro le corazzate, la squadra campana tende a smarrirsi quando si trova di fronte a formazioni che si chiudono, impedendo ai ragazzi di Conte di esprimere il loro gioco migliore.

