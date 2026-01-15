Piccari | Como-Milan? La sconfitta dei rossoneri è nell’aria I Lariani giocheranno liberi

Marco Piccari, direttore di Tuttomercatoweb, ha analizzato in diretta su TMW Radio la partita Como-Milan, sottolineando come i padroni di casa possano approfittare di un momento di difficoltà dei rossoneri. La sfida rappresenta un’occasione importante per il Como, che potrebbe giocare con maggiore libertà. Queste considerazioni offrono uno sguardo equilibrato sulla partita, senza enfasi o sensazionalismi.

