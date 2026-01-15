Piantedosi | Essenziale il contributo di Israele su Hannoun

Il ministro Piantedosi ha sottolineato l’importanza del contributo di Israele nelle indagini riguardanti Hannoun, condotte dalla procura di Genova e dalla direzione nazionale antimafia. Le attività investigative, che hanno portato all’arresto di sette persone, evidenziano la collaborazione internazionale nel contrasto alla criminalità. Due soggetti sono ancora irreperibili. La cooperazione tra le forze di sicurezza si conferma fondamentale per approfondire i dettagli dell’indagine.

Italia-Israele,il caso delle persone fermate arriva in Parlamento: «Piantedosi spieghi» - Alleanza Verdi Sinistra porta la vicenda dei disordini avvenuti dopo il corteo del 14 ottobre per la partita Italia Israele (e soprattutto dei fermi fatti successivamente) in Parlamento. ilgazzettino.it

Piantedosi “ecco come è stato arrestato Hannoun”/ “Seguito flusso donazioni e report 007: unità contro Hamas” - Come si è arrivati all'arresto di Hannoun e alle indagini sui rapporti tra donazioni e Hamas: parla il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi COME SI È ARRIVATI ALL’ARRESTO DEL LEADER PRO- ilsussidiario.net

La Bussola TV. . Il Ministro dell'interno Piantedosi a Caivano: "Discesa della tendenza criminale nell'area nord di Napoli. Si vedono i risultati dello Stato. Sparo contro la Procura, atto gravissimo. Fondi per videosorveglianza" #caivano #Napoli #labussolatv facebook

