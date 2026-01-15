Pestato con bottiglie e spranghe fino a perdere i sensi La rapina violenta per 80 euro

Un episodio di violenza si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria, dove una persona è stata aggredita con bottiglie e spranghe di ferro durante una rapina che ha fruttato 80 euro. La vittima è stata colpita ripetutamente fino a perdere i sensi. L’episodio evidenzia la pericolosità degli scontri violenti legati a reati di natura predatoria.

Violento pestaggio vicino alla stazione ferroviaria. La vittima aggredita con bottiglie e spranghe di ferro, tutto per una rapina da 80 euro. Per le botte ricevute un 41enne aveva perso conoscenza. Ora i due aggressori sono stati individuati e arrestati dalla polizia. Si tratta di due fratelli di origine marocchina, di 33 e 28 anni, uno residente ad Anzio, l'altro in provincia di Latina, nel comune di Aprilia. I fatti risalgono allo scorso 28 novembre, avvenuti nei pressi dello scalo ferroviario di Lavinio, comune di Anzio, in una zona della città che era già stata teatro di tensioni ed episodi di cronaca creando allarme fra i residenti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

