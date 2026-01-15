Pestano a sangue un 39enne malato di cuore causandogli la perdita di un occhio | arrestato nel riminese

Un uomo di 39 anni, affetto da problemi cardiaci, è stato brutalmente aggredito e ha perso un occhio. L'aggressione, avvenuta a Colorno, in provincia di Parma, è stata compiuta da alcuni soggetti che si sono avvicinati senza motivo apparente. L’aggressore è stato infine arrestato nel Riminese. La vicenda evidenzia la gravità di episodi di violenza gratuita e l’importanza di interventi tempestivi da parte delle forze dell’ordine.

Hanno avvicinato un connazionale 39enne - che si trovava seduto su un muretto a Colorno (in provincia di Parma) in compagnia di un amico - e senza un motivo apparente hanno iniziato un vero e proprio pestaggio a sangue contro di lui. Due giovani stranieri di 24 anni sono stati arrestati dai carabinieri per i reati di minacce e lesioni personali volontarie, aggravate dall'utilizzo di un'arma impropria e dall'aver causato alla vittima, già interessata da uno stato di vulnerabilità fisica, lesioni gravissime e permanenti. La Procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto dal Gip l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due, entrambi di 24 anni.

