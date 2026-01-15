Pescatore si salva da un naufragio aggrappandosi alla porta di un frigorifero | recuperato dopo 17 ore alla deriva – Video

Un pescatore è stato recuperato dopo aver trascorso oltre 17 ore alla deriva in mare. Durante la notte, si è aggrappato alla porta di un frigorifero, riuscendo a sopravvivere alle intemperie e alle onde. La vicenda testimonia l’importanza della resistenza e della fortuna in situazioni di emergenza in mare. Il video dell’intervento mostra i momenti del salvataggio e la determinazione dell’uomo.

È stato in mare per tutta la notte, oltre 17 ore, resistendo aggrappato alla porta di un frigorifero. Un pescatore di 35 anni è riuscito a salvarsi dopo il naufragio della sua imbarcazione. Il fatto è successo martedì 13 gennaio a Santa Catarina, lungo la spiaggia di Ervino, nello stato di Santa Catarina in Brasile. L'uomo è rimasto alla deriva dal tardo pomeriggio di lunedì 12 gennaio dopo che l'imbarcazione a bordo della quale si trovava insieme al padre è affondata. La polizia militare ha effettuato il salvataggio vicino alle Isole Tamboretes. Quando è stato individuato dall'alto, il pescatore era cosciente anche se stremato.

