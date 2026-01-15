Pescara dramma sul lungomare | 72enne trovato senza vita nel suo ufficio

A Pescara, un uomo di 72 anni è stato trovato senza vita nel suo ufficio sul lungomare sud. Il ritrovamento è avvenuto dopo che il telefono, rimasto silenzioso, ha suscitato preoccupazione. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

Pescara - L'uomo è stato rinvenuto a terra accanto alla scrivania in un ufficio del lungomare sud: l'allarme lanciato dopo il silenzio al telefono. Un uomo di 72 anni è stato trovato morto nella serata di ieri all'interno del proprio ufficio, situato al piano terra di un edificio sul lungomare Cristoforo Colombo, nella zona sud di Pescara. Il corpo era riverso a terra, nei pressi della scrivania, e secondo una prima ricostruzione l'anziano sarebbe stato colpito da un malore improvviso. La tragedia si è consumata nei pressi del Marina di Pescara, all'altezza del civico 84, non lontano dal porto turistico.

