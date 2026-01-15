Perugia precipita dal quarto piano del palazzo | soccorsi in azione

A Perugia, una giovane donna di 20 anni è caduta dal quarto piano di un edificio alla periferia della città. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che, constatata la gravità delle ferite, l’hanno trasportata in elicottero al Santa Maria della Misericordia. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

L'episodio è avvenuto nella tarda mattina nella frazione perugina di Colombella. La giovane è stata trasportata in elicottero al Santa Maria della Misericordia Una ragazza di venti anni è precipitata dal quarto piano di un'abitazione alla periferia di Perugia. Immediatamente soccorsa dal personale sanitario, è stata elitrasportata al Santa Maria della Misericordia in gravi condizioni. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio, nella frazione perugina di Colombella. Secondo quanto appurato la giovane si trovava nel suo palazzo, al quarto piano, quando per cause in corso di accertamento è precipitata al suolo.

