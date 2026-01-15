Personalità d' esperienza aiuteranno Avs e Ghimenti come uditori alle Commissioni regionali

Il consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Massimiliano Ghimenti, ha comunicato la partecipazione di personale esperto come uditori alle Commissioni regionali. Questi professionisti, coinvolti a titolo gratuito, affiancheranno i lavori delle commissioni permanenti, offrendo competenze e approfondimenti. L'iniziativa mira a favorire un confronto più qualificato e trasparente nel processo decisionale regionale.

Il consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra e Segretario dell'Ufficio di Presidenza Massimiliano Ghimenti ha annunciato il coinvolgimento come uditori di un gruppo di persone con competenze riconosciute che, a titolo gratuito, seguiranno i lavori delle commissioni permanenti del Consiglio regionale della Toscana, contribuendo all'analisi dei provvedimenti. Lo scopo è aiutare Ghimenti stesso e i consiglieri Avs nell'elaborazione di proposte. In particolare, Paolo Malacarne, medico già primario di rianimazione a Pisa, seguirà la Commissione 3 (Sanità e politiche sociali); Gabriele Santoni, già Sindaco di San Giuliano Terme ed assessore provinciale, con una pluriennale esperienza nel mondo della cultura e del sociale, la Commissione 5 (Cultura, istruzione e formazione); Mario Lupi, già consigliere regionale dei Verdi nell'ultima legislatura Martini, la Commissione 4 (Ambiente, territorio e infrastrutture); mentre Angelo Mignosa, dirigente d'azienda e attuale presidente del Consiglio Comunale di Calci, si occuperà della Commissione 1 (Bilancio e affari istituzionali). 🔗 Leggi su Pisatoday.it

