Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy indagato il presidente

Nella sede del Garante della Privacy di Roma sono in corso perquisizioni e interrogatori da parte della Guardia di Finanza. L’indagine della Procura coinvolge il presidente Pasquale Stanzione e altri membri dell’Autorità, ipotizzando reati di peculato e corruzione. La vicenda solleva questioni sull’operato dell’ente e sulla trasparenza delle sue attività.

Sono in corso perquisizioni e interrogatori da parte della Guardia di Finanza presso la sede del Garante della Privacy, nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma che vede indagati il presidente Pasquale Stanzione e gli altri membri dell’Autorità: ipotizzati i reati di peculato e corruzione. Gli investigatori stanno procedendo al sequestro di telefoni cellulari e computer per acquisire elementi utili all’indagine. Pasquale Stanzione (Imagoeconomica). L’inchiesta è stata avviata in seguito ai servizi di Report. Su Facebook il conduttore Sigfrido Ranucci ha spiegato che al centro delle indagini ci sono «le spese di rappresentanza del Collegio, le spese per la carne comprata dal presidente Stanzione addebitate al Garante e la mancata sanzione di circa 40 milioni di euro nei confronti di Meta per il primo modello di smart glasses commercializzato dalla società di Mark Zuckerberg: i Ray-Ban Stories». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy, indagato il presidente Leggi anche: Garante della Privacy, perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede: ?indagato il presidente Pasquale Stanzione Leggi anche: Perquisizioni nella sede del Garante della privacy: indagati il presidente Stanzione e gli altri membri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy, indagati Stanzione e altri membri dell'Autorità - L' indagine della Procura di Roma che vede indagato il presidente dell'Autorità. rainews.it

