Perquisizioni in sede Garante Privacy

Alle 10:45, la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni presso la sede del Garante della Privacy a Roma. Secondo fonti, il presidente Pasquale Stanzione e altri membri dell'Autorità sarebbero coinvolti in un’indagine. La vicenda riguarda accertamenti in corso, mentre il Garante ha confermato di collaborare con le autorità competenti.

Privacy: perquisizioni nella sede del Garante, indagati Stanzione e altri membri per peculato e corruzione - Perquisizioni sono in corso da parte della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy nell'ambito di un'indagine della procura ... iltempo.it

Eseguite anche perquisizioni domiciliari per l’occupazione dei binari a Porta Nuova e Porta Susa durante le manifestazioni «Global Sumud Flotilla» e per l’irruzione nella sede de La Stampa facebook

#Torino È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna. Effettuate perquisizioni all'interno dello stabile, occupato dal 1996. L'operazione sarebbe collegata all'inchiesta sugli assalti alla sede del quotidiano La Stampa nei gi x.com

