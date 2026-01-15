Perquisizioni in sede Garante Privacy

Da servizitelevideo.rai.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 10:45, la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni presso la sede del Garante della Privacy a Roma. Secondo fonti, il presidente Pasquale Stanzione e altri membri dell'Autorità sarebbero coinvolti in un’indagine. La vicenda riguarda accertamenti in corso, mentre il Garante ha confermato di collaborare con le autorità competenti.

10.45 Perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy a Roma. Il presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione, sarebbe indagato assieme ad altri membri dell'Autorità. Peculato e corruzione sarebbero i reati ipotizzati. Gli investigatori avrebbero sequestrato cellulari e computer. L'indagine nasce dopo servizi di Report sulle spese e alcune sanzioni risultate 'opache'. Gli accertamenti rientrano nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

