Perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy Ranucci su Fb | È in seguito ai servizi di Report

La Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni presso la sede del Garante della Privacy, nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma. Tra gli indagati figura il presidente Pasquale Stanzione, insieme ad altri membri dell’Autorità. Ranucci, tramite un post su Facebook, ha riferito che l’intervento è riconducibile ai servizi di Report. La vicenda solleva questioni sulla gestione e trasparenza dell’ente.

Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza alla sede del Garante della Privacy nell'ambito di una indagine della Procura di Roma che vede indagato il presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione e gli altri membri dell'autorità. Peculato e corruzione i reati ipotizzati. Il fascicolo è coordinato dall'aggiunto Giuseppe De Falco. Nell'inchiesta della procura di Roma oltre a Stanzione sono indagati gli altri componenti del collegio, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza. Nel corso delle perquisizioni sono stati acquisiti cellulari e computer. Il procedimento è nato in seguito ad alcuni servizi di Report su spese e procedure di sanzioni risultate opache.

