Perquisizione nella sede del Garante della Privacy | indagato il presidente Stanzone Ranucci | Intervento dopo i servizi di Report
La Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione presso la sede del Garante della Privacy, nell'ambito di un'indagine della Procura di Roma. Il presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione, è tra gli indagati, insieme ad altri membri. L'operazione segue le recenti segnalazioni di Report, e mira a fare luce su eventuali irregolarità nell'attività dell'ente.
La Guardia di Finanza sta procedendo con alcune perquisizioni presso la sede del Garante della Privacy nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria della Procura di Roma che vede indagato il presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione, e gli altri membri dell'autorità. I reati ipotizzati sono quelli di peculato e corruzione, con fascicolo che è coordinato dall'aggiunto Giuseppe De Falco. Gli altri indagati, oltre Stanzione,sono Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza: tutti componenti del collegio del Garante. Nel corso dell'attività della Gdf sono stati acquisiti cellulari e computer. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
