La Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione presso la sede del Garante della Privacy, nell'ambito di un'indagine della Procura di Roma. Il presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione, è tra gli indagati, insieme ad altri membri. L'operazione segue le recenti segnalazioni di Report, e mira a fare luce su eventuali irregolarità nell'attività dell'ente.

La Guardia di Finanza sta procedendo con alcune perquisizioni presso la sede del Garante della Privacy nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria della Procura di Roma che vede indagato il presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione, e gli altri membri dell'autorità. I reati ipotizzati sono quelli di peculato e corruzione, con fascicolo che è coordinato dall'aggiunto Giuseppe De Falco. Gli altri indagati, oltre Stanzione,sono Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza: tutti componenti del collegio del Garante. Nel corso dell'attività della Gdf sono stati acquisiti cellulari e computer. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Perquisizione nella sede del Garante della Privacy: indagato il presidente Stanzone. Ranucci: "Intervento dopo i servizi di Report"

Leggi anche: Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy, indagato il presidente

Leggi anche: Garante della Privacy, perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede: ?indagato il presidente Pasquale Stanzione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Roma, perquisizioni nella sede del Garante Privacy dopo i servizi di Report: indagato il presidente Pasquale Stanzione - Gli investigatori stanno procedendo al sequestro di telefoni cellulari e computer per acquisire elementi utili all'indagine ... affaritaliani.it