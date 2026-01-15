Perquisita la sede del Garante della Privacy | si indaga per corruzione e peculato

La sede del Garante della Privacy è stata perquisita nell'ambito di un’indagine che riguarda reati di corruzione e peculato. Le autorità investigano sui membri del Collegio dell’Autorità, sospettati di aver commesso illeciti legati all’appropriazione di fondi pubblici attraverso richieste di rimborsi per spese non connesse al loro ruolo. L’indagine è ancora in corso e si estende fino al dicembre 2025.

AGI - Corruzione e peculato, reati in concorso e continuati fino al dicembre 2025. È questa l'ipotesi di reato per i membri del Collegio dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (AGDP), perché, "in quanto pubblici ufficiali, avendo in ragione del loro ufficio denaro pubblico, se ne appropriavano, attraverso la richiesta di rimborsi per spese per finalità estranee all'esercizio di mandato, per un importo complessivo in fase di quantificazione". È quanto si legge nelle 16 pagine del decreto di perquisizione notificato dalla Guardia di finanza di Roma ai membri dell'Autorità Garante, tra cui il presidente Pasquale Stanzione, tutti indagati in concorso tra loro per le stesse ipotesi di reato, dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Perquisita la sede del Garante della Privacy: si indaga per corruzione e peculato Leggi anche: Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy: il presidente Stanzione e gli altri membri indagati per peculato e corruzione Leggi anche: Perquisizioni della Gdf nella sede del Garante della Privacy: indagati il presidente e gli altri membri dell'autorità per peculato e corruzione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Bruno Mars annuncia il tour: c'è una data anche in Italia; La volta buona, Nikita Perotti e il mistero dell'età. Poi, le parole per Delogu; Trump: Agli Usa subito 50 milioni di barili di petrolio venezuelano. Pechino: La richiesta di accesso esclusivo è un atto di bullismo; Lotto in Campania: tripletta da oltre 46mila euro. Roma, perquisizioni della guardia di finanza nella sede del Garante della Privacy - Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy a Roma: indagati il presidente Pasquale Stanzione e altri membri per peculato e corruzione ... tgcom24.mediaset.it

Garante Privacy, perquisizioni nella sede di Roma dopo inchiesta Report: 4 indagati per corruzione e peculato - Nell'ambito delle indagini sul Garante della Privacy, sono queste le ipotesi di reati per cui la procura della Repubblica di Roma ha ... lapresse.it

Garante Privacy: perquisizioni nella sede, ci sono degli indagati - Perquisizioni da parte della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy nell’ambito di un’indagine della procura di Roma. newsmondo.it

Fondi ad Hamas, sequestrati 100mila euro nella sede romana dell'associazione . Perquisizioni nei locali nel quartiere Centocelle Perquisita anche la sede romana dell'associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (Abspp) nell'ambito dell'inchi facebook

Perquisizioni della GdF nella sede del Garante della Privacy. Indagati per peculato e corruzione i membri dell’autorità. Sotto la lente alcune spese di rappresentanza. Sequestrati cellulari e computer. Le indagini a seguito delle inchieste di @reportrai3. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.