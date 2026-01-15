Periši?-Inter suggestione senza futuro | il PSV chiude ogni spiraglio

Periši? Inter, suggestione senza futuro: il PSV chiude ogni spiraglio Il nome riappare tra i discorsi di mercato, evocando ricordi e aspettative, ma le recenti dichiarazioni del club olandese indicano chiaramente che non ci sono possibilità concrete di trasferimento. La realtà si presenta come una conferma di questa chiusura, lasciando da parte le ipotesi e focalizzandosi sulle effettive opzioni disponibili.

Il nome è tornato a circolare con la forza dei ricordi importanti, ma la realtà racconta una storia diversa. Ivan Periši? e l'Inter, oggi, non sono destinati a incrociarsi di nuovo. Non per mancanza di stima, né per dubbi tecnici, ma per una combinazione di fattori che rendono l'ipotesi poco più di una suggestione nostalgica. Un'idea che non prende quota. In casa Inter il tema è stato affrontato senza giri di parole: il ritorno di Ivan Periši? non è una pista calda. Anzi, viene considerata una soluzione già accantonata, nonostante all'esterno continui a riemergere ciclicamente, soprattutto alla luce delle difficoltà sulla fascia destra.

