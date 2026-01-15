Peregolibri di Barzanò vince il prestigioso Premio Mauri

La libreria Peregolibri di Barzanò, gestita da Marta e Andrea Perego, ha ricevuto il Premio Mauri, uno dei riconoscimenti più importanti nel settore librario. Questo riconoscimento, assegnato a livello nazionale, premia l’impegno di una piccola realtà del territorio lecchese, confermando la qualità del lavoro svolto e l’importanza delle librerie indipendenti nel panorama culturale italiano.

Un riconoscimento nazionale per una piccola, grande realtà del territorio lecchese. Marta e Andrea Perego, titolari della libreria Peregolibri di Barzanò, sono stati annunciati come vincitori del ventesimo Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel mondo.

