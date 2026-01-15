Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, insieme a quello dell'Università, sta preparando il terzo ciclo dei percorsi abilitanti per il 2025/26, con programmi da 30, 36 e 60 CFU. In questa guida, troverai informazioni su chi può partecipare, i tempi di svolgimento e i costi associati. Un approfondimento utile per chi desidera conoscere modalità e requisiti di accesso a questi percorsi di formazione.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Università stanno predisponendo l'avvio del terzo ciclo dei percorsi abilitanti per l'anno accademico 202526. previsti dal DPCM 4 agosto 2023. Ecco chi può partecipare e quando partiranno i percorsi.

Leggi anche: Percorsi abilitanti 30, 36, 60 CFU del 2025/26: chi può partecipare, tempi e costi [LO SPECIALE]

Leggi anche: Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: alcune Università pubblicano già il BANDO 2025/26

