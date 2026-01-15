Perché tre grandi filosofi posso tornare utili per capire il mondo contemporaneo

Tre grandi filosofi offrono strumenti utili per interpretare il mondo contemporaneo, caratterizzato da complessità e contraddizioni crescenti. La loro riflessione permette di analizzare i temi principali della società odierna, offrendo spunti di approfondimento e comprensione. La filosofia, così, si rivela un aiuto prezioso per navigare le sfide e le dinamiche del nostro tempo, contribuendo a una visione più chiara e consapevole.

Tre grandi filosofi posso tornare oltremodo utili per comprendere il mondo contemporaneo, poche altre volte tanto complesso e contraddittorio. Il primo è certamente Marx, con la sua idea di fondo per cui la struttura del sistema di produzione del momento (capitalismo) non si limita a imporre una sovrastruttura ideologica funzionale al sistema stesso, ma produce anche delle azioni politiche necessarie al contesto economico mutato. Il motivo per cui Usa e Cina, con in subordine Russia e India, stanno ridisegnando la propria politica di potenza, non senza rischi concreti di generare una terza guerra mondiale, è sostanzialmente legato a un’economia in cui gli Stati Uniti non sono più dominanti e hanno un bisogno spasmodico di ridefinire le proprie sfere di influenza con le terre da cui attingere risorse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

