Perché Solomon non è benvenuto a Firenze Le sue frasi non fanno scandalo?

Il trasferimento di Manor Solomon alla Fiorentina ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi. Mentre alcuni apprezzano l’arrivo del giocatore israeliano, altri esprimono dubbi e preoccupazioni. In questa analisi si approfondiscono le ragioni di un’eventuale non accoglienza e si riflette sulla percezione pubblica delle sue parole e azioni. Quali sono gli aspetti che influenzano la sua accoglienza a Firenze e quali conseguenze può avere questa situazione?

di Saverio Benedetti* Il 3 gennaio la Fiorentina ha reso noto l’acquisto del giocatore israeliano Manor Solomon scatenando prevedibili polemiche fra i tifosi. L’assessore di Sesto Fiorentino Madau ha scritto che Solomon non è benvenuto per le sue passate affermazioni a sostegno di Israele e pochi giorni dopo un gruppo di 40 ebrei fiorentini ha scritto una lettera in sostegno del calciatore (“Caro Solomon Benvenuto a Firenze”) denunciando un clima di “antisemitismo che si traveste da antisionismo”. Tuttavia non credo che l’ostilità di cui è oggetto Solomon sia dovuta ad antisemitismo. Infatti se Solomon fosse un ebreo di un qualsiasi altro paese probabilmente nessuno avrebbe detto niente, così come se non avesse fatto certe affermazioni per le quali era già stato contestato in Spagna quando giocava nel Villareal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

