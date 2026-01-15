Perché Osimhen è stato sostituito appena prima dei rigori fatali alla Nigeria in Coppa d’Africa
Durante la semifinale della Coppa d'Africa tra Nigeria e Marocco, Victor Osimhen è stato sostituito poco prima dei rigori decisivi. La sua uscita ha suscitato curiosità, considerando l'importanza del giocatore per la squadra. Tuttavia, le motivazioni ufficiali non sono state rese note, lasciando spazio a interpretazioni sul motivo di questa scelta tecnica in un momento cruciale della partita.
La Nigeria è stata eliminata nella semifinale della Coppa d'Africa dal Marocco ai rigori, dove però non ha partecipato Osimhen: l'attaccante è stato tolto dal campo alla fine dei supplementari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
