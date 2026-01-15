Perché Osimhen è stato sostituito appena prima dei rigori fatali alla Nigeria in Coppa d’Africa

Durante la semifinale della Coppa d'Africa tra Nigeria e Marocco, Victor Osimhen è stato sostituito poco prima dei rigori decisivi. La sua uscita ha suscitato curiosità, considerando l'importanza del giocatore per la squadra. Tuttavia, le motivazioni ufficiali non sono state rese note, lasciando spazio a interpretazioni sul motivo di questa scelta tecnica in un momento cruciale della partita.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.