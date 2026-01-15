Perché la storia dell'assalto all'ospedale di Magenta dei parenti del ladro di Lonate Pozzolo è una bufala
L’assalto all’ospedale di Magenta dei parenti del ladro di Lonate Pozzolo si è rivelato una bufala. La vicenda, che coinvolgeva Adamo Massa, un uomo ferito in modo grave durante una rapina, è stata oggetto di false informazioni e interpretazioni errate. È importante verificare le fonti prima di diffondere notizie, per evitare malintesi e mantenere un’informazione corretta e responsabile.
Adamo Massa era stato lasciato all'ospedale di Magenta (Milano) ormai in fin di vita, ferito al petto durante un tentativo di rapina. Nel frattempo, circa 100 persone tra amici e parenti si sono presentati in pronto soccorso. Asst Ovest Milanese ha spiegato a Fanpage.it che ci sono stati "momenti di tensione, ma nessuna aggressione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lonate Pozzolo, ladro ucciso dal proprietario di una villa durante un furto: coltellata, fuga dei complici e caos all’ospedale
Leggi anche: Cos’è questa storia della sentenza su Berlusconi e la mafia e perché c’è chi dice che è una bufala
Perché la storia dell’assalto all’ospedale di Magenta dei parenti del ladro di Lonate Pozzolo è una bufala - Adamo Massa era stato lasciato all'ospedale di Magenta (Milano) ormai in fin di vita, ferito al petto durante un tentativo di rapina ... fanpage.it
PERCHE' MANHATTAN NON TUTTA UGUALE Manhattan racconta la sua storia semplicemente guardando le strade. E basta attraversare Houston Street per accorgersi che qualcosa cambia. A sud, la città non segue regole rigide. Le strade si piegano, si incr - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.