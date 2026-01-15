Perché la storia dell'assalto all'ospedale di Magenta dei parenti del ladro di Lonate Pozzolo è una bufala

L’assalto all’ospedale di Magenta dei parenti del ladro di Lonate Pozzolo si è rivelato una bufala. La vicenda, che coinvolgeva Adamo Massa, un uomo ferito in modo grave durante una rapina, è stata oggetto di false informazioni e interpretazioni errate. È importante verificare le fonti prima di diffondere notizie, per evitare malintesi e mantenere un’informazione corretta e responsabile.

Adamo Massa era stato lasciato all'ospedale di Magenta (Milano) ormai in fin di vita, ferito al petto durante un tentativo di rapina. Nel frattempo, circa 100 persone tra amici e parenti si sono presentati in pronto soccorso. Asst Ovest Milanese ha spiegato a Fanpage.it che ci sono stati "momenti di tensione, ma nessuna aggressione". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

