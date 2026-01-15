Perché la sinistra italiana ha una deriva islamista

L’articolo analizza le ragioni che, secondo alcuni osservatori, porterebbero a una deriva islamista della sinistra italiana. Si evidenziano le differenti posizioni e silenzi su conflitti e repressioni internazionali, con particolare attenzione alle scelte di solidarietà e obiettivi politici. L’obiettivo è comprendere i fattori che influenzano questa evoluzione, mantenendo un approccio obiettivo e analitico, senza cadere in giudizi emotivi o sensazionalistici.

Caro direttore, il suo giornale come altri, polemizza con i pacifisti e con i pro-Pal che, dopo tutte le manifestazioni contro Israele per i bombardamenti a Gaza, osservano un rigoroso silenzio su quelli in Ucraina e adesso anche sulla terribile repressione nei confronti degli iraniani da parte degli Ayatollah. Ovviamente le polemiche sono giustificate, ma bisogna andare al fondo della questione che è molto seria e grave. Come da tempo in Francia (vedi il caso Melenchon), adesso in Italia (Landini, l'Anpi, un pezzo del Pd) c'è una parte della sinistra tradizionale che sta facendo una riconversione profonda verso il movimentismo islamista presente in entrambe le nazioni, che deriva anche da qualcosa che si sta verificando da tempo nelle nostre società.

