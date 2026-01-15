Perché il Napoli pareggia con le piccole? 10 punti persi furia VAR e il problema del pullman

Il Napoli ha incontrato difficoltà nel mantenere la continuità contro le squadre di media e bassa classifica, perdendo 10 punti finora in questa stagione. Tra episodi controversi con il VAR e questioni legate alla gestione del

LA MALEDIZIONE DELLA “PARTE DESTRA”. Il pareggio col Parma è solo l’ultimo capitolo di un trend preoccupante: il Napoli ha perso 10 punti in questa stagione contro squadre della parte destra della classifica. L’analisi evidenzia un problema tattico: senza la qualità nell’uno contro uno (spesso assente per gli infortuni di Neres ), la squadra di Conte fatica a scardinare le difese a oltranza (il cosiddetto “pullman”). A questo si aggiungono le polemiche VAR ricorrenti e una rosa corta che non permette rotazioni nei cicli terribili di partite. Napoli, è crisi con le piccole: 10 punti persi e furia VAR. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Al Napoli sono mancate le energie anche perché giocano sempre gli stessi Martedì dentro fuori in Champions.

«Al Napoli sono mancate le energie anche perché giocano sempre gli stessi. Martedì dentro fuori in Champions» Massimo Ugolini a Sky Sport: «Oggi sono mancati gli attaccanti. I due pareggi interni contro Parma e Verona possono incidere molto sulla classifi