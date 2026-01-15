Per noi taxi il vero pericolo sono i pavé Per evitarli dobbiamo usare il navigatore

I pavé rappresentano uno degli ostacoli principali per i tassisti milanesi, creando difficoltà e rischi durante la guida quotidiana. Raffaele Grassi, ex consigliere comunale e tassista, sottolinea come le strade del centro siano spesso un percorso ad ostacoli, tra buche e pavé irregolari. Per garantire sicurezza e efficienza, è fondamentale utilizzare strumenti di navigazione aggiornati che aiutino a evitare questi pericoli e garantire un servizio migliore.

Raffaele Grassi, milanese, ex consigliere comunale, tassista, com'è la situazione delle strade, voi che le vivete tutti i giorni? «Il nostro incubo sono le buche, ma soprattutto la preoccupazione sono i pavè: da via Torino a Porta Romana, da Turati a via Manzoni, è uno slalom quotidiano». Come fate? «La nostra salvezza quotidiana è il navigatore che fa da sentinella: diciamo che per portare i clienti da una parte all'altra delle città noi non ne avremmo bisogno perché conosciamo le strade, ma il navigatore è diventato uno strumento di lavoro fondamentale perché segnala buche e masselli rialzati e così possiamo eventualmente cambiare itinerario se la strada che avevamo programmato risulta troppo accidentata.

