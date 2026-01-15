Per Lucca spunta l’ipotesi Arabia si lavora ad uno scambio con l’Al-Hilal

Si intensificano le voci di mercato riguardanti Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli. Secondo alcune fonti, ci sarebbe un interesse da parte di un club arabo, in particolare dell’Al-Hilal, con l’ipotesi di uno scambio. La situazione resta in evoluzione e potrebbe rappresentare un’opportunità importante per il giocatore e le società coinvolte.

