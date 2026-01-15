People we Meet on Vacation recensione | perché tifiamo tutti per Emily Bader e Tom Blyth

Tratta dal bestseller di Emily Henry, la rom-com è diretta da Brett Haley. Una storia d'amore che funziona, andando oltre gli omaggi che citano i romance. Su Netflix. Da sempre prediligiamo le storie in cui, anche il più friendzonato degli amici, conquista l'amore della sua miglior amica. Il più grande classico, arrivato a rettificare questa equazione, fu, nel 1989 Harry Ti presento Sally. Proprio al film del compianto Reiner - oltre che alle sue varie derivazioni, imitazioni e omaggi - che si rifà People we Meet on Vacation - Un amore in vacanza di Brett Haley, trasposizione cinematografica del bestseller di Emily Henry, in top ten su Netflix mentre leggete, con il Tom Blyth di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente ed Emily Bader, vista . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

