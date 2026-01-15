Pensionato trovato morto in casa a Strigno Trento si indaga per omicidio

Nella frazione di Strigno, nel comune di Castel Ivano, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Mauro Sbetta, 68 anni. Le autorità hanno aperto un fascicolo contro ignoti per approfondire le cause della morte e verificare eventuali responsabilità. La scoperta ha sollevato interrogativi sulla dinamica dell’accaduto, mentre le indagini proseguono per fare luce sull’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta choc nell'abitazione: avviato un fascicolo contro ignoti. Il corpo senza vita di Mauro Sbetta, 68 anni, è stato rinvenuto nel suo appartamento a Strigno, frazione del comune di Castel Ivano (Trento), in una scena che lascia pochi dubbi agli investigatori. Sangue sul pavimento, ferite alla testa e una porta finestra distrutta fanno pensare a una morte violenta. Per questo la Procura ha aperto un procedimento per omicidio contro ignoti. Il ritrovamento risale al 14 gennaio. A far scattare l'allarme è stato un cugino, insospettito dal fatto che da giorni non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Trovato morto in casa con una ferita alla nuca, è giallo. ''Mauro Sbetta era una persona mite e ben voluta da tutti. Siamo scioccati'' - Si chiamava Mauro Sbetta, aveva 68 anni ed era un dipendente della Set in pensione. ildolomiti.it

