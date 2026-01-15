Pensionato travolto da un’auto Era già stato investito 20 anni fa

Un pensionato di 65 anni di Montallese è stato nuovamente investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali, con conseguenze gravi. L’incidente ha coinvolto l’uomo, già stato vittima di un investimento simile 20 anni fa. L’episodio si è verificato ieri mattina, suscitando preoccupazione per la ripetitività di un episodio già vissuto in passato.

A distanza di 20 anni finisce di nuovo investito da un automezzo, con conseguenze gravi. Il destino si è particolarmente accanito contro un 65enne, residente a Montallese, dove ieri mattina l’uomo è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’uomo era in pensione da tempo proprio a seguito della disavventura capitatagli nei primi anni Duemila. Era infatti un dipendente Anas e come spesso avviene per questi lavoratori stava operando in autostrada. Purtroppo un camion lo investì. Un infortunio sul lavoro che è costato un prezzo altissimo: mesi e mesi di ricovero in stato di coma, poi la lenta ripresa, il sopraggiungere della condizione di disabilità con problemi di deambulazione e infine il pensionamento anticipato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

