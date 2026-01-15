Pensieri illetterati | poesia musica e immagini ad Atripalda

A Atripalda, il 20 gennaio alle 20:15, si terrà l’evento

Quando Dal 20012026 al 20012026 Orario non disponibile Atripalda si prepara ad accogliere una serata dedicata alla poesia e all’ascolto profondo. Il 20 gennaio alle ore 20:15, negli spazi di Fortapàsc (via Melfi 12), sarà presentato Pensieri illetterati, il libro di poesie di Giulia Romano, arricchito dalle suggestive illustrazioni di Lorenza Maio. Non una semplice presentazione, ma un incontro tra linguaggi: parole, musica e immagini si intrecceranno creando un’esperienza condivisa. L’autrice dialogherà con il pubblico e concluderà la serata con un reading di alcune poesie, accompagnata da un quartetto d’archi – violini, viola e violoncello – che darà voce a quella “musica silenziosa” che attraversa l’intera silloge. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

