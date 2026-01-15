Pensava fosse appendicite ma invece era incinta | 21enne va in ospedale e partorisce una bambina
Una giovane donna di 21 anni, pensava di avere un’appendicite, ma si è scoperto che era incinta. Demi-Lee Sefton è arrivata in ospedale e, in appena 45 minuti, ha dato alla luce una bambina. Un episodio che evidenzia l’imprevedibilità delle situazioni mediche e l’importanza di un’attenzione tempestiva ai sintomi.
Demi-Lee Sefton, 21enne inglese, è arrivata in ospedale convinta di avere un’appendicite e appena 45 minuti dopo ha dato alla luce la sua figlioletta. Al Mirror ha raccontato la sua esperienza "meravigliosa e travolgente". 🔗 Leggi su Fanpage.it
