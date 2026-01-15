Pensava fosse appendicite ma invece era incinta | 21enne va in ospedale e partorisce una bambina

Una giovane donna di 21 anni, pensava di avere un’appendicite, ma si è scoperto che era incinta. Demi-Lee Sefton è arrivata in ospedale e, in appena 45 minuti, ha dato alla luce una bambina. Un episodio che evidenzia l’imprevedibilità delle situazioni mediche e l’importanza di un’attenzione tempestiva ai sintomi.

«Non sapevo di essere incinta: pensavo fosse un'appendicite, invece ero in travaglio». La storia - Un dolore lancinante al fianco destro, nausea e sangue nel vomito: così è iniziata la notte di Megan Isherwood, 26 anni, convinta di avere un attacco di appendicite. ilmattino.it

«Non sapevo di essere incinta: pensavo fosse un'appendicite, invece ero in travaglio». La storia - Per tutta la durata della gravidanza la giovane non ha avuto sintomi evidenti: nessun pancione, nessuna percezione di movimenti fetali. ilmattino.it

