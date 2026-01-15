Pedaggi più cari anche in Campania | sulla Napoli–Benevento l’aumento pesa sui pendolari

A partire dal 1° gennaio 2026, anche in Campania si sono verificati aumenti nei pedaggi autostradali, con particolare impatto sulla tratta Napoli–Benevento. Questa variazione coinvolge i pendolari e gli utenti abituali delle autostrade regionali, influendo sui costi di viaggio e sulla mobilità quotidiana. Di seguito, si approfondiscono i dettagli di questa modifica tariffaria e le sue implicazioni per i viaggiatori campani.

Tempo di lettura: 2 minuti Dal 1° gennaio 2026 anche in Campania i pedaggi autostradali sono aumentati. Un ritocco apparentemente minimo, in linea con l’adeguamento all’inflazione, che però racconta molto di più se osservato dal punto di vista di chi l’autostrada la percorre ogni giorno. Sulla A16 Napoli–Benevento, una delle arterie più utilizzate da pendolari, lavoratori e studenti, il pedaggio è salito a 6,70 euro per 83 chilometri, con un aumento di 10 centesimi rispetto al 2025. In termini percentuali l’incremento può sembrare trascurabile, ma il dato diventa meno rassicurante se tradotto nel linguaggio che pesa davvero sulle tasche degli automobilisti: 8,07 euro ogni 100 chilometri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

