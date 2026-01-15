Peculato in Asl Fg | l' ex direttore del distretto condannato per i 21mila euro presi alle casse del Cup

Si conclude con una sentenza di inammissibilità il procedimento penale relativo all'ex direttore del distretto socio-sanitario di San Severo, Lucera e Torremaggiore, coinvolto per un peculato di circa 21mila euro dagli uffici del Cup dell’Asl Fg. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, chiudendo così una vicenda giudiziaria che aveva attirato l’attenzione sulla gestione delle risorse pubbliche nella provincia.

