Peculato in Asl Fg | l' ex direttore del distretto condannato per i 21mila euro presi alle casse del Cup
Si conclude con una sentenza di inammissibilità il procedimento penale relativo all'ex direttore del distretto socio-sanitario di San Severo, Lucera e Torremaggiore, coinvolto per un peculato di circa 21mila euro dagli uffici del Cup dell’Asl Fg. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, chiudendo così una vicenda giudiziaria che aveva attirato l’attenzione sulla gestione delle risorse pubbliche nella provincia.
Si è chiusa presso la sesta sezione penale della Corte di Cassazione - con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso - la vicenda giudiziaria in cui è rimasto coinvolto l’ex direttore del distretto socio-sanitario di San Severo, Lucera e Torremaggiore originario della provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Peculato da oltre 21mila euro al Cup: Cassazione “chiude” il caso ex dirigente.
Peculato in Asl Fg: l'ex direttore del distretto condannato per i 21mila euro presi alle casse del Cup - Il ricorso contro la sentenza di condanna per peculato della Corte d’Appello dell’ex direttore del distretto socio- foggiatoday.it
