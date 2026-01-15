Pattinaggio artistico Europei 2026 | grande avvio per l’Italia a Sheffield

A Sheffield è iniziato ufficialmente il Campionato Europeo di pattinaggio artistico 2026. La prima giornata ha visto ottimi risultati per l’Italia, con Pezzetta terza e Gutmann quarta nello short program femminile. L’evento prosegue con le prove maschili e le competizioni a coppie, confermando l’interesse crescente per questa disciplina e i progressi delle rappresentative italiane.

Storico short program femminile: Pezzetta terza, Gutmann quarta. Oggi il corto maschile e le medaglie delle coppie Alla Utilita Arena di Sheffield si sono aperti i Campionati Europei 2026 di pattinaggio di figura, con una giornata inaugurale memorabile per l’Italia. Nel programma corto femminile, tutte le azzurre si sono classificate nelle prime sette posizioni, risultato . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Pattinaggio artistico, Sara Conti-Niccolò Macii non parteciperanno agli Europei di Sheffield Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: grande Italia nel corto! Pezzetta in zona podio, Gutmann quarta, Joos in top 10 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Figura, a Sheffield gli Europei 2026 con 14 italiani selezionati; Europei di Pattinaggio di figura 2026: programma, calendario, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming; Calendario Europei pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming; Europei pattinaggio di figura 2026 a Sheffield: il programma, gli orari e dove vederli in tv. Europei pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 14 gennaio, streaming, italiani in gara - Oggi, mercoledì 14 gennaio, cominciano finalmente i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, rassegna quest'anno in ... oasport.it

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Ghilardi-Ambrosini sbagliano, podio lontanissimo dopo lo short - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18. oasport.it

Europei pattinaggio di figura 2026 a Sheffield: il programma, gli orari e dove vederli in tv - La rassegna continentale, in Gran Bretagna, precede le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. today.it

Women Free Skate Group 2 2026 Italian National Championships

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: tra poco l’inizio dello short femminile, Gutmann ci prova - x.com

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: seguite con noi lo short program individuale femminile. Lara Naki Gutmann può stupire a Sheffield. Fari puntati anche su Anna Pezzetta e Sarina Joos. Si parte alle 18:00. Tutti gli aggiornamenti da Sheffield facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.