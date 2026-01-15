Passa la mozione bipartisan pro Iran Ma i Cinquestelle si astengono

Il Senato ha approvato una mozione bipartisan a sostegno dell’Iran, evidenziando un fronte condiviso tra diverse forze politiche. Tuttavia, i Cinquestelle si sono astenuti, creando un elemento di distacco nella posizione unitaria. Mentre il Pd si mostra conciliativo, la loro astensione potrebbe influenzare il clima di coesione e le future decisioni in ambito internazionale.

Il Pd prova a far buon viso, ma l’astensione del Movimento 5 Stelle dalla mozione sull’Iran approvata in Senato non è esente da ripercussioni. Ieri infatti i senatori della commissione Esteri di Palazzo Madama avevano concordato un testo che impegna il governo a prendere tutte le iniziative del caso per contrastare la repressione violenta della popolazione iraniana. Alla fine però i 5 Stelle si sono astenuti, lamentando che non è stata accolta la loro richiesta di inserire una presa di posizione contro azioni militari unilaterali nei riguardi di Teheran, con ovvio riferimento all’eventuale intervento statunitense. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

