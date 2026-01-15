Passa la mozione bipartisan pro Iran Ma i Cinquestelle si astengono

Il Senato ha approvato una mozione bipartisan a sostegno dell’Iran, evidenziando un fronte condiviso tra diverse forze politiche. Tuttavia, i Cinquestelle si sono astenuti, creando un elemento di distacco nella posizione unitaria. Mentre il Pd si mostra conciliativo, la loro astensione potrebbe influenzare il clima di coesione e le future decisioni in ambito internazionale.

Il Pd prova a far buon viso, ma l'astensione del Movimento 5 Stelle dalla mozione sull'Iran approvata in Senato non è esente da ripercussioni. Ieri infatti i senatori della commissione Esteri di Palazzo Madama avevano concordato un testo che impegna il governo a prendere tutte le iniziative del caso per contrastare la repressione violenta della popolazione iraniana. Alla fine però i 5 Stelle si sono astenuti, lamentando che non è stata accolta la loro richiesta di inserire una presa di posizione contro azioni militari unilaterali nei riguardi di Teheran, con ovvio riferimento all'eventuale intervento statunitense.

Iran, passa la mozione bipartisan al Senato ma M5S si astiene - I pentastellati: “Non vogliamo che il governo si trovi a sostenere un’altra guerra illegale di Trump”. repubblica.it

Iran, passa la mozione bipartisan al Senato ma M5S si astiene x.com

