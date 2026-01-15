Pasquale Stanzione chi è il presidente del Garante della privacy

Pasquale Stanzione è il presidente del Garante della privacy, l’ente responsabile della tutela dei dati personali in Italia. Giovedì mattina, la Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione presso la sede romana del Garante, nell’ambito di un’indagine della Procura che riguarda le attività dell’ente e si basa su segnalazioni di Report. La vicenda richiama l’attenzione sull’importanza della tutela della privacy e sulla trasparenza delle istituzioni coinvolte.

Giovedì mattina la Guardia di Finanza ha perquisito la sede del Garante per la privacy, a Roma, nell'ambito di un'inchiesta della Procura che nasce dai servizi di Report. Gli investigatori hanno sequestrato telefoni cellulari e computer per acquisire materiale utile alle verifiche. Il presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione, risulta indagato insieme ad altri componenti dell'Autorità per peculato e corruzione. Il fascicolo, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, riguarda le spese di rappresentanza dell'Authority. Raggiunto dai cronisti, Stanzione si è limitato a dire: «Sono tranquillo».

