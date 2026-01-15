Partono 4 tir con 100 tonnellate di cibo verso le zone di guerra in Ucraina | La speranza si costruisce con le azioni
Giovedì 15 gennaio, da Capocolle è partito un convoglio di quattro tir con 100 tonnellate di cibo destinato alle zone di guerra in Ucraina. Un gesto concreto di solidarietà, che dimostra come l’impegno possa contribuire a portare aiuto e speranza in contesti difficili. Un’azione che sottolinea l’importanza di sostenere chi si trova in situazioni di emergenza attraverso iniziative di solidarietà e collaborazione.
E' partito come previsto, giovedì 15 gennaio da Capocolle un vero e proprio carico di solidarietà verso le zone di guerra in Ucraina. Si tratta dell'ottava missione, dall'azienda Vignali la partenza di quattro tir con 100 tonnellate di merce, con destinazione la Caritas polacca che nella. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
