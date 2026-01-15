Partono 4 tir con 100 tonnellate di cibo verso le zone di guerra in Ucraina | La speranza si costruisce con le azioni

Giovedì 15 gennaio, da Capocolle è partito un convoglio di quattro tir con 100 tonnellate di cibo destinato alle zone di guerra in Ucraina. Un gesto concreto di solidarietà, che dimostra come l’impegno possa contribuire a portare aiuto e speranza in contesti difficili. Un’azione che sottolinea l’importanza di sostenere chi si trova in situazioni di emergenza attraverso iniziative di solidarietà e collaborazione.

