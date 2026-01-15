**Partiti | sondaggio Emg per Tg3 centrodestra al 46,8% e centrosinistra al 45,6%**
Secondo il sondaggio Emg per il Tg3, il centrodestra ottiene il 46,8% delle preferenze, mentre il centrosinistra si ferma al 45,6%. Le coalizioni sono dunque molto vicine, con una differenza di appena un punto percentuale. I dati indicano una situazione di equilibrio tra le principali forze politiche italiane, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.
Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Coalizioni divise appena da un punto percentuale, secondo il sondaggio Emg per il Tg3 diretto da Pierluca Terzulli. Il centrodestra si attesta infatti al 46,8% (-0,8% rispetto alla settimana precedente) e il centrosinistra al 45,6% (+0,7% rispetto alla settimana precedente). Il centro con Azione (3%) e Libdem (1,7%) arriva al 4,7% (-0,2%). Quanto all'affluenza stimata è al 55% (rispetto al 64% del 2022). Sulle singole forze politiche Fdi sempre primo partito con il 28,6%. Seguono il Pd al 22,3% e i 5 Stelle 12,8%. Lega e Forza Italia pari: entrambe all'8,3%. Mentre nel campo del centrosinistra Avs è al 5,9%, Italia Viva al 2,8% e Più Europa all'1,8%.
