Partiti i lavori per la nuova rotatoria tra via Antonelli e via Pantini | polemica sui sei pini tagliati VIDEO

Sono iniziati i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra via Antonelli e via Pantini, nell’ambito del progetto di riqualificazione della riserva D’Annunziana. La realizzazione mira a migliorare la viabilità e la circolazione nell’area. Tuttavia, il cantiere ha suscitato polemiche per il taglio di sei pini presenti sul sito, generando discussioni tra residenti e ambientalisti.

Partito il cantiere all'incrocio tra via Pantini e via Antonelli per la realizzazione della rotatoria utile a procedere con l'accorpamento della riserva dannunziana. Un intervento che, però, prevede il taglio di sei pini e così, nel giorno in cui sono stati abbattuti, scoppia di nuovo la polemica. Simona Barba: "Si millanta la cura della riserva dannunziana, ma si fanno scelte dannose".

