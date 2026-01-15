Parco Minopoli il mistero dell’accesso privato e le accuse ambientaliste Santagada | Lo farò murare

Il Parco Minopoli è al centro di un dibattito riguardo a un accesso privato e alle relative contestazioni ambientaliste. Mentre le accuse si susseguono, l’assessore Vincenzo Santagada ha dichiarato di voler chiudere immediatamente il passaggio, affermando che, se esiste, verrà murato. La vicenda evidenzia le tensioni tra tutela ambientale e pratiche di gestione del territorio, suscitando attenzione sulla questione della fruibilità pubblica e della tutela delle aree verdi.

Tempo di lettura: 2 minuti "Se esiste questa cosa io la farò murare subito, non ha senso" promette l'assessore Vincenzo Santagada. Sulla porta privata al Parco Minopoli, stamane conferenza stampa della rete sociale No Box – Diritto alla città. Restano diversi punti da chiarire. "Avevamo segnalato già due anni fa questa vicenda – afferma Franco Di Mauro – o ra chiediamo che domani mattina l'assessore mandi gli operai a murare questa porta". Il varco è annesso all'ex palazzina della Napoletanagas, adesso di proprietà privata. " L'agenzia immobiliare che sta vendendo un appartamento dell'immobile – aggiunge l'esponente dei No Box – pubblicizza l'accesso privato al parco pubblico, anche quando è chiuso, hanno tenuto a dire in una telefonata ad una cliente fittizia".

