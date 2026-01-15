Parco Manganelli chiusura prolungata per frana | incertezza sui tempi di riapertura

Il Parco Manganelli di Avellino è stato temporaneamente chiuso a causa di una frana che ha interessato la sponda sinistra del torrente Fenestrelle. La situazione richiede interventi di verifica e messa in sicurezza, rendendo incerti i tempi di riapertura dell’area. Restano in corso le valutazioni delle autorità competenti per stabilire le modalità e i tempi necessari al ripristino della normale fruibilità del parco.

