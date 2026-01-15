Parco Manganelli chiusura prolungata per frana | incertezza sui tempi di riapertura
Il Parco Manganelli di Avellino è stato temporaneamente chiuso a causa di una frana che ha interessato la sponda sinistra del torrente Fenestrelle. La situazione richiede interventi di verifica e messa in sicurezza, rendendo incerti i tempi di riapertura dell’area. Restano in corso le valutazioni delle autorità competenti per stabilire le modalità e i tempi necessari al ripristino della normale fruibilità del parco.
Il Parco Manganelli, storica oasi verde di Avellino, è stato interdetto al pubblico a seguito di un grave cedimento franoso che ha coinvolto la sponda sinistra del torrente Fenestrelle.Questo danno, sebbene non del tutto inatteso, ha compromesso seriamente la sicurezza dell’area, già vulnerabile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Avellino, frana anche al parco Manganelli: i cancelli rimangono chiusi. Una provincia che sprofonda ormai #CiVuoleCostanza facebook
