Parcheggi gratis per i vertici Apm | Un privilegio che non ha senso Per i cittadini rincari e disservizi

L’assegnazione di parcheggi gratuiti ai dirigenti dell’Apm di Macerata ha suscitato dibattiti tra i cittadini. Mentre alcuni criticano questa misura come un privilegio ingiustificato, altri evidenziano le difficoltà legate ai rincari e ai disservizi. La questione mette in luce le tensioni tra organizzazione aziendale e esigenze della comunità, sollevando riflessioni sulla gestione delle risorse pubbliche e sull’equità nel servizio.

Macerata, 15 gennaio 2026 – L'abbonamento annuale gratis ai dirigenti dell'Apm di Macerata per i parcheggi in struttura sta facendo discutere in città. Il caso, sollevato dal consigliere comunale Pd Narciso Ricotta, ha suscitato non poche reazioni. A novembre il consiglio di amministrazione della multiservizi ha deliberato di «riconoscere a titolo di erogazione liberale soltanto ai propri dipendenti con funzioni dirigenziali e direttive, un abbonamento annuale gratuito per la sosta in struttura». Una decisione non concordata con le forze sindacali, le quali a dicembre hanno scritto all'Apm, contestando questa liberalità fatta solo ad alcuni dipendenti e chiedendo altre rivendicazioni contrattuali.

