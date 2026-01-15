Paratici arriva alla Fiorentina dopo aver chiuso l’acquisto di Gallagher per il Tottenham

Fabio Paratici, noto direttore sportivo italiano, torna nel calcio con l’incarico alla Fiorentina, squadra impegnata nella lotta per evitare la retrocessione in Serie B. Dopo aver recentemente concluso l’acquisto di Gallagher per il Tottenham, la sua nomina rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera, segnato da sfide importanti e dalla volontà di contribuire al riscatto del club toscano.

2026-01-14 18:33:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: F abio paratici uno dei direttori sportivi più rinomati del calcio italiano degli ultimi tempi, torna in campo 'Calcio' affrontare una delle più grandi sfide della sua carriera assumendo la responsabilità di a Fiorentina a chi lotta per evitare la retrocessione Serie B. Prima, sì, lavoro contro il tempo per chiudere la firma Conor Gallagher per lui Tottenham. Noto per il suo incarico alla guida dell'ufficio tecnico della Juventus tra il 2010 e il 2021, Paratici Arrivò alla direzione sportiva della Tottenham nel 2021. Perché Paratici non è stato ancora annunciato dalla Fiorentina anche sta già lavorando nell'ombra; Paratici, l'arrivo alla Fiorentina ufficiale da febbraio: c'è un motivo; Fiorentina, Paratici diventa un caso: bloccato dal Tottenham. Dragusin e Miretti i grandi obiettivi salvezza; Fiorentina: Paratici, slitta l'arrivo. Impegni col Tottenham. Paratici arriva con un ricco palmares. Era da Allodi che non c'era uno così titolato. Harrison: si tratta a oltranza per chiudere - La società viola, seppur con colpevole ritardo, ha messo fine ad una serie di polemiche in tipica salsa fiorentina, sulla situazione di Paratici.

Paratici ufficiale alla Fiorentina: ecco quando comincia l'avventura dell'ex Juve, il comunicato - L'ex dirigente bianconero torna in Serie A dopo l'esperienza al Tottenham. tuttosport.com

Fiorentina, è fatta per Brescianini: arriva dall'Atalanta in prestito, tutte le cifre dell'operazione - Secondo colpo per il nuovo ds viola Fabio Paratici: il classe 2000 sarà in giornata a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto ... msn.com

Il punto sul mercato: arriva Paratici, ma solo a febbraio. Sfuma Baldanzi mente si prolunga l’attesa per Harrison. La lista degli esuberi, Fortini… facebook

Nuova era viola: Paratici arriva, Goretti resterà ma il ruolo è da chiarire x.com

