Papa Leone XIV ha incontrato in Vaticano i familiari delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Durante l’udienza, il Pontefice ha espresso vicinanza e solidarietà, sottolineando il valore della Speranza cristiana e della Resurrezione come conforto e testimonianza di vita oltre la morte. Un momento di raccoglimento e di speranza condivisa tra il Papa e le famiglie colpite.

Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano i familiari delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Forte la commozione del Pontefice che ha toccato il concetto di Speranza cristiana, della fiducia nella Resurrezione come testimoniato da Gesù. Inoltre ha affidato i familiari ricevuti alla Vergine Maria. Di seguito le parole del Papa. Papa Leone XIV: “Gesù risorge glorioso, vivendo per sempre nella gioia e nella luce eterna della Pasqua”. Così Papa Leone XIV ricevendo i familiari dei ragazzi morti a Crans-Montana. “Cosa dire in una circostanza simile? Quale senso dare a tali eventi? Dove trovare una consolazione all’altezza di ciò che provate, un conforto che non sia costituito da parole vane e superficiali, ma che tocchi nel profondo e ravvivi la speranza? Forse c’è solo una parola, fratelli e sorelle, che sia adeguata: quella del Figlio di Dio sulla croce – a cui siete così vicini oggi – che dal profondo del suo abbandono e del suo dolore gridò al Padre: ‘Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?'”, ha sottolineato il Pontefice commosso. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Papa Leone XIV commosso con i familiari delle vittime di Crans-Montana

