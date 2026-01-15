Paolo Sorrentino | Le domande su Toni Servillo mi imbarazzano La critica? Non mi tocca la vita si sta accorciando

In un'intervista a Fanpage.it per La Grazia, Paolo Sorrentino affronta le domande ricorrenti su Toni Servillo, sottolineando come queste siano ormai fonte di imbarazzo. Il regista si concentra anche sulla critica, dichiarando di non esserne più influenzato, e riflette sulla rapidità del tempo e sulla brevità della vita. Le sue parole offrono uno sguardo sincero e riflessivo su amicizia, percezioni e il passare degli anni.

Paolo Sorrentino in questa intervista a Fanpage.it per La Grazia commenta le continue domande su Toni Servillo come protagonista dei suoi film: "Non mi infastidiscono né mi divertono, ormai mi imbarazzano". E sulla critica: "Ho capito che si dice tutto di qualunque cosa. Non mi interessa, la vita si sta accorciando".

