Pandori Ferragni a 500 euro su eBay dopo la sentenza | in vendita anche lo zucchero a velo rosa

Dopo la recente sentenza, i pandori Ferragni sono stati messi in vendita su eBay a 500 euro, includendo anche lo zucchero a velo rosa. Questa situazione riflette come il web continui a essere un luogo di opportunità e curiosità, dove oggetti di nicchia e tendenze possono diventare protagonisti di scambi e discussioni. La rete, infatti, permette a chiunque di partecipare a questo spazio di comunicazione e mercato, anche attraverso scelte inaspettate.

Internet non smette mai di stupire, specie in un'era in cui ognuno di noi fa e farebbe di tutto per ritargliarvisi una propria nicchia, sia andandovi alla ricerca di popolarità effimera sia usando la Rete come spazio di sfogo o come arena per guadagni facili. Sicuramente sotto quest'ultimo vessillo ricadono gli sforzi di decine di utenti italiani che, a poche ore dal definitivo proscioglimento di Chiara Ferragni nell'ambito del processo legato al Pandoro Gate, hanno deciso di rivendere tramite Ebay, a prezzi ovviamente del tutto fuori mercato, alcuni pandori brandizzati dalla nota influencer. e non solo.

